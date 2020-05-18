Похитители 10 дней пытали россиянина оголенными проводами и избивали

В Чите Забайкальского края полицейские задержали двух местных жителей, которые похитили человека и более 10 дней избивали и пытали током. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Работник станции технического обслуживания (СТО) взял без разрешения автомобиль «Жигули», принадлежащий работодателю, и разбил в ДТП. 27-летний ранее судимый сын владельца автомашины и его 30-летний знакомый насильно закрыли работника в одном из помещений СТО, где удерживали более 10 дней, заставляя отрабатывать долг за разбитый автомобиль.

Похитители избивали россиянина, пытали оголенными проводами, поднося их к его ногам, из-за чего потерпевший терял сознание. С переломом челюсти и ушибами заложник сумел сбежать и вызвать полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия»).

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