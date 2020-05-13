Изнасилованных россиянок передумали штрафовать за нарушение самоизоляции

В Красноярске изнасилованных на улице россиянок передумали штрафовать за нарушение самоизоляции. Об этом в среду, 13 мая, сообщает оперативный штаб Красноярского края по коронавирусу.

По данным штаба, административная комиссия Свердловского района пояснила, что штрафовать никого не станет, поскольку девушки обратились в полицию из-за угрозы жизни и здоровью. А в отношении напавшего на них мужчины по данным полиции уже возбуждены пять уголовных дел.

12 мая сообщалось, что в Красноярске полиция составила административные протоколы за нарушение режима самоизоляции на двух обратившихся к ним местных жительниц 17 и 18 лет, после того, как ранее судимый мужчина под угрозами похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, а позже изнасиловал.

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