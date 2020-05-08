Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, потерпевшие — трое мальчиков, которые подверглись насилию в 2019 году. Подозреваемый воспользовался их беспомощным состоянием.
На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова. По ее словам, причастность к совершению преступлений он не признал и отказался от дачи показаний. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления и проверяют фигуранта на причастность к другим преступлениям, уточнила она.
На сайте Бузулукской епархии РПЦ говорится, что иеромонах Климент (Кораблев) запрещен в священнослужении со 2 мая 2020 года на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося.