Российскую школьницу посадили за избиения и вымогательства

В Ижевске школьницу приговорили к двум годам лишения свободы в воспитательной колонии за избиение и вымогательство. Об этом во вторник, 26 мая, сообщаиа «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Вера Филиппова.

По версии следствия, в октябре 2019 года 16-летняя девушка вместе с другими школьниками избила 17-летнюю знакомую и издевалась над ней с помощью электрошокера. Один из участников сделал видеозапись происходящего и выложил в интернет.

Также была установлена причастность школьницы к вымогательству и грабежу в отношении несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». По ходатайству органов следствия девушку заключили под стражу.

Как рассказала «Ленте.ру» Вера Филиппова, школьница неоднократно совершала преступления и ранее была судима за разбой, получив условный срок.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что в Калининграде школьницы угнали автомобиль у пригласившего их на свидание 39-летнего россиянина. Мужчина познакомился с ними в социальной сети и пригласил в гости. Когда хозяин вышел в соседнюю комнату, школьницы похитили ключи и поехали кататься по городу.

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