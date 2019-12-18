Девять подростков месяцами насиловали 14-летнюю девушку в Израиле

В Израиле задержали девятерых подростков, которых подозревают в том, что они на протяжении нескольких месяцев насиловали 14-летнюю девушку. Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что девять тинейджеров в возрасте от 15 до 16 лет подозреваются в изнасиловании и сексуальном насилии над девушкой, с которой они познакомились в социальных сетях. Они были арестованы в конце ноября, после чего содержались под стражей более двух недель. Отмечается, что их недавно выпустили под домашний арест.

По словам источника, девушка обратилась в полицию после консультации с родственниками и дала подробные показания. В данный момент окружная прокуратура занимается этим делом и, как сообщается, в ближайшее время решит, предъявлять ли обвинения подросткам.

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В марте сообщалось, что в Китае арестовали таксиста, который на протяжении 24 дней удерживал 16-летнюю школьницу в качестве секс-рабыни. Он предложил подвезти ее в своем микроавтобусе. Вскоре девушка почувствовала опасность и выпрыгнула из минивэна. Однако китаец Лун не дал ей сбежать, избил и силой вернул в автомобиль. Затем он накинул на голову мешок, связал руки и заклеил девушке рот. После этого он отвез ее в темный сырой подвал своего дома и надел ей на руки и шею железные цепи.

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