В США казнен охотившийся на пожилых геев серийный убийца

Серийного убийцу Гари Рэй Боулза, охотившегося на пожилых геев, казнили 22 августа в тюрьме американского штата Флорида. Об этом со ссылкой на канцелярию губернатора штата Рона Десантиса сообщает AP News.

Мужчине вкололи смертельную инъекцию.

Перед казнью серийный убийца ничего не сказал, но в написанном ранее заявлении говорится, что он очень сильно сожалеет о своих действиях. «Я извиняюсь за всю боль и страдания, которые я причинил. Я надеюсь, что моя смерть облегчит вашу боль», — написал Боулз. Следователи отмечают, что если бы он не был пойман, то продолжил бы убивать, поскольку, вероятно, получал от этого процесса удовольствие.

Жертвами Боулза стали шесть человек. К казни он был приговорен за убийство Уолтера Хинтона в ноябре 1994 года на пляже города Джексонвилл. Преступления он совершал разными предметами — полотенцами, тряпками, туалетной бумагой и секс-игрушками.

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Из биографии известно, что, будучи в юном возрасте он начал употреблять наркотики. Его отец, который работал на шахте, умер еще до рождения Боулза, а мать была замужем несколько раз. Согласно судебным материалам, отчимы постоянно унижали и оскорбляли его. Чтобы как-то выжить, мужчина оказывал сексуальные услуги геям за деньги, хотя сам утверждал, что гетеросексуал.

23 мая во Флориде был казнен мужчина, который в 1984 году изнасиловал и убил по меньшей мере десять женщин. В 1985 году он также был осужден на 401 год тюремного заключения и 28 пожизненных сроков. Лонг признался в изнасиловании 40 женщин: он приезжал по объявлениям о продаже в газетах и насиловал своих жертв, если те были дома одни.

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