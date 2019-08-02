Возвращение смертной казни в США разочаровало ПАСЕ

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян заявил, что разочарован решением властей США возобновить приведение в исполнение смертных приговоров. Его заявление опубликовано на сайте ассамблее.

«Я призываю федеральные власти Соединенных Штатов, являющихся государством-наблюдателем в Совете Европы, рассмотреть на политическом уровне возможность полного отказа от этого наказания в соответствии с нашими общими ценностями, изложенными во Всеобщей декларации прав человека и в международных договорах», — сказал Корлэцян.

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Представитель ПАСЕ назвал смертную казнь «жестоким и бесчеловечным наказанием», независимо от того, какое было совершенно преступление.

Ранее сообщалось о том, что федеральные власти США вернут применение смертной казни впервые почти за 20 лет. В Министерстве юстиции заявили, что генпрокурор США Уильям Барр поручил составить график казни пяти «злостных преступников». Речь идет о заключенных, приговоренных к высшей мере наказания за убийства, а также пытки и изнасилования детей и пожилых. «Мы обязаны жертвам и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия», — отметили в ведомстве. Согласно утвержденному плану, казни должны пройти с 9 декабря 2019 года по 15 января 2020-го. Их проведут с использованием инъекций пентобарбитала.

На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года. При этом власти штатов самостоятельно решали, применять ли подобную меру наказания. В этой связи на местных уровнях казни периодически проводятся.

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