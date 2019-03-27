В Китае арестовали державшего секс-рабыню таксиста

В Китае арестовали таксиста, который на протяжении 24 дней удерживал 16-летнюю школьницу в качестве секс-рабыни. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно данным прокуратуры, 13 февраля ученица ловила такси в городе Шаньцзян провинции Хунань, тогда 50-летний водитель по фамилии Лун и обратил на нее внимание. Он предложил подвезти ее в своем микроавтобусе. Вскоре девушка почувствовала опасность и выпрыгнула из минивэна. Однако Лун не дал ей сбежать, избил и силой вернул в автомобиль. Затем он накинул на голову мешок, связал руки и заклеил девушке рот.

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После этого он отвез ее в темный сырой подвал своего дома и надел ей на руки и шею железные цепи.

Отмечается, что преступник никогда не был женат. План похищения он вынашивал, как минимум, с 2016 года, когда строил дом и планировал сделать в нем подземное помещение. В официальном аккаунте Народной прокуратуры уезда Фэнхуан в социальной сети Wechat был опубликован пост, в котором говорилось, что сознание мужчины было «извращено» после просмотра порнографии. Отмечается, что позже этот пост удалили.

Поиски девушки начались после того, как в полицию обратились ее родители. Подробности освобождения не приводятся. Известно, что пострадавшей оказывали услуги сразу два психолога. «Жертва поправляется физически и психологически», — говорится в заявлении.

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