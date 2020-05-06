В Калининграде школьницы угнали автомобиль у пригласившего их на свидание 39-летнего россиянина. Об этом в среду, 6 мая, сообщает региональное управление МВД России.

По данным полиции, 39-летний мужчина познакомился в социальной сети с двумя несовершеннолетними девушками и пригласил их в гости. Когда хозяин вышел в соседнюю комнату, гостьи похитили ключи, а затем, по его словам, попрощались и покинули квартиру. Подростки отыскали машину и поехали кататься по городу. Однако сидевшая за рулем не справилась с управлением и столкнулась с другой машиной.

Нарушительниц доставили в отдел полиции, туда же с заявлением обратился и потерпевший. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»).

6 мая сообщалось, что в Томске десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра сели в машину и поехали кататься по городу без родителей.

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