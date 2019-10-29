В российском торговом центре девочку-подростка заставили раздеться

Девочку-подростка заставили раздеться в одном из торговых центров Горно-Алтайска. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает издание «Новости Горного Алтая», в редакцию которого написала мать ребенка.

Название магазина не приводится, однако сообщается, что он находится в здании рынка «Западный» и принадлежит к одной из торговых сетей, продающих косметику и бытовые товары.

По словам мамы ребенка, вечером 26 октября, когда девочка выходила из магазина, сработала магнитная рамка. После этого к ребенку подошли две женщины без униформы и без бейджиков. Сначала они предложили пройти через рамку еще раз, затем попросили снять куртку. При этом, отмечается, что одна из женщин обыскивала сумку девочки, «рылась в ее личных вещах».

«Не обнаружив ничего подозрительного, они препроводили ее в укромное место, шарили по карманам, разговаривая при этом: «Может, у нее в сапоге? Или в нижнее белье спрятала?» После этого первая предложила поднять свитер и тряхнуть бюстгальтер!!!» — написала мама подростка.

Женщина добавила, что ее дочь вынудили показать содержимое бюстгальтера, «но ничего подозрительного они не увидели».

«Затем, не извинившись, не предупредив родителя, не позвонив в полицию, они проводили мою дочь, с подозрением "А все-таки куда она спрятать могла?"» — заключила женщина, отметив, что намерена подать в суд на владельцев магазина.

Дополнение:

Позже директор по корпоративной безопасности торговой сети «Новэкс» Олег Литвинов опроверг эту информацию. Его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва». «У нас есть аудио, у нас есть видео, где никто эту девушку не никоим образом не раздевал, не досматривал. Была сработка антикражного оборудования, и девушку попросили пройти в обратную сторону в рамку и вернуться назад», — сказал он.

Представитель магазина рассказал, что после звонка на горячую линию от покупателя, в компании провели разбирательство, которое не подтвердило факт досмотра. «Мы бы вызвали сотрудников полиции, у нас разработана схема работы при данной ситуации», — подчеркнул Литвинов, отметив, что родители девушки пока не обращались с заявлением в правоохранительные органы.

В январе сообщалось, что в городе Кстово Нижегородской области суд постановил выплатить пять тысяч рублей россиянке Кристине Морозовой, которую раздели, унизили и избили в отделе полиции. По данным «Комитета против пыток», в сентябре 2016 года девушку, гулявшую с собакой, доставили в отдел полиции вместе с питомцем, где заставили раздеться на глазах у мужчин. Морозова отказалась снять бюстгальтер, после чего его срезали ножницами, а женщину положили на пол и наступили коленом на голову. Затем ей в лицо распылили слезоточивый газ.

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