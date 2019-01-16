Раздетой, униженной и избитой в полиции россиянке присудили пять тысяч рублей

В городе Кстово Нижегородской области суд постановил выплатить пять тысяч рублей россиянке Кристине Морозовой, которую раздели, унизили и избили в отделе полиции, сообщает «Комитет против пыток».

Решение принято в рамках иска о компенсации вреда от незаконного привлечения пострадавшей к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. Представители комитета собираются его обжаловать.

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По данным организации, в сентябре 2016 года их подзащитную, гулявшую с собакой, доставили в отдел полиции вместе с питомцем, где заставили раздеться на глазах у мужчин. Морозова отказалась снять бюстгальтер, после чего его срезали ножницами, а женщину положили на пол и наступили коленом на голову. Затем ей в лицо распылили слезоточивый газ.

«Медики диагностировали у Кристины: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом-трещину скуловой кости, перелом крыла клиновидной кости слева», — отметили правозащитники.

Дело по факту примененного в отношении Морозовой насилия возбудили против неустановленных лиц в январе 2017 года, после чего оно трижды прекращалось и так и не дошло до суда. Потерпевшую в ответ на жалобы осудили за оскорбление представителя власти.

В апелляционной инстанции приговор в отношении россиянки был отменен. За ней признали право на реабилитацию и компенсацию за незаконное осуждение. Морозова оценила причиненный ей моральный ущерб в 250 тысяч рублей.

Юристы «Комитета против пыток» намерены обратиться с этим делом в Европейский суд по правам человека.

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