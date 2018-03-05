Стала известна цена жизни застреленного полицейским россиянина

Жительница Петербурга Наталья Зверева отсудила у МВД 150 тысяч рублей в качестве компенсации за смерть сына Дмитрия Демидова, которого в 2015 году застрелил оперативник в отделе полиции, рассказал «Медиазоне» адвокат Виталий Черкесов. Это в 10 раз меньше, чем она требовала изначально. Защита намерена обжаловать приговор.

Сначала женщина требовала взыскать с ведомства 1,5 миллиона рублей, а затем — четыре миллиона. Зверева утверждала, что из-за стресса на фоне гибели сына она стала часто обращаться к врачам. Также ей пришлось бросить работу кондуктора, чтобы воспитывать оставшуюся без отца малолетнюю внучку.

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Тело Демидова с простреленной головой обнаружили в кабинете уголовного розыска 26-го отдела Красногвардейского управления МВД в ноябре 2015 года. На одежде полицейского Андрея Артемьева и в его сейфе были следы крови погибшего.

Следствие установило, что выстрел был произведен из табельного пистолета Макарова. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, Демидов не мог застрелиться самостоятельно, а в момент смерти он стоял на коленях. Сначала Артемьев говорил, что Демидов сам себя убил. Потом на суде он утверждал, что не хотел убивать петербуржца и пистолет якобы случайно выстрелил при перезарядке.

Прокурор требовал для оперативника 12 лет лишения свободы, но в итоге он получил год и девять месяцев колонии общего режима по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Пробыв в СИЗО большую часть своего срока, Артемьев вышел из колонии спустя три месяца, в августе 2017 года.

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