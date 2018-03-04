Россиянин пришел в полицию для разбирательства и умер

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины в отделе полиции в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

54-летний гражданин пришел в отдел полиции вечером 2 марта, чтобы узнать результаты проверки, начатой после произошедшей накануне бытовой ссоры в его семье. Там у него произошел приступ эпилепсии.

Вызванная на место бригада врачей констатировала смерть мужчины, добавляет 31 канал Челябинска.

«Московский комсомолец» уточняет, что челябинец поссорился и подрался с женой, из-за чего его привезли в полицию. На него составили административный протокол и отпустили с обязательством явиться на следующий день для дачи показаний.

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