Родственникам умершего от пыток в полиции россиянина дадут 50 тысяч рублей

Верховный суд Татарстана увеличил до 50 тысяч рублей сумму компенсации морального вреда жителю Казани Сергею Дроздову, чей брат умер от пыток в отделе полиции. Об этом «Медиазоне» сообщил юрист Игорь Шолохов.

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Нынешняя компенсация в пять раз выше той, что ранее присудил Кировский районный суд Казани. Защита назвала 50 тысяч рублей мизерной компенсацией, присужденной на национальном уровне. «Она станет дополнительным доводом при рассмотрении жалобы Сергея Дроздова, которая уже находится в ЕСПЧ», — добавил Шолохов.

Дроздов требовал взыскать с МВД более двух миллионов рублей за принесенные ему страдания — во время ознакомления с материалами дела по факту смерти родственника он увидел видео с его истязанием полицейскими и избиением до смерти.

Заместитель директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павел Дроздов умер 1 февраля 2012 года в отделе полиции Казани, куда он попал за мелкое хулиганство в кафе. Когда мужчина стал шумно вести себя в изоляторе временного содержания, его связали его по рукам и ногам в позе «ласточки». Через несколько минут в таком положении он потерял сознание и умер.

Дело против пытавших его сотрудников полиции не хотели возбуждать, пока не появилось видео с истязаниями. Потом дело неоднократно пытались закрыть. Благодаря обращению в Европейский суд по правам человека в ноябре 2017 года виновников осудили условно за превышение должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК).

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