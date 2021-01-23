Раскрыты подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Москве

Телеканал РЕН ТВ раскрыл подробности убийства на свадьбе в Новой Москве, где были застрелены жених и его брат.

По его данным, пуля угодила прямо в сердце 36-летнему жениху. Мужчина скончался на месте. Он праздновал свадьбу в загородном клубе, церемония была пышной и растянулась на два дня.

Свадьбу посетили много гостей, с одним из них у жениха возник конфликт. Телеканал предполагает, что это был гость со стороны невесты. В результате он покинул свадьбу, но вскоре вернулся на черном внедорожнике без номеров и открыл стрельбу из малокалиберного оружия.

Всего стрелок произвел шесть или семь выстрелов, из которых один угодил прямо в сердце жениха. Также погиб и и 34-летний брат мужчины. Сейчас правоохранительные органы работают на месте происшествия.

РЕН ТВ ранее сообщал, что убитые были уроженцами Молдавии. Оба имели российское гражданство.

21 июля прошлого года тело избитой 27-летней невесты обнаружила мать жениха накануне свадьбы. С момента смерти девушки прошло двое суток. Соседи отметили, что москвичка была голой привязана к кровати. На окровавленном теле было множество телесных повреждений.