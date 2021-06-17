Застреливший школьницу через дверь россиянин пойдет под суд

В Чите завершено расследование дела против россиянина, который поссорился с соседями из-за шумного ремонта и выстрелил в их дверь из ружья, убив ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

33-летнего местного жителя обвинили по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом») УК РФ. Дело россиянина направлено прокурору, после чего поступит в суд.

17 февраля 33-летний житель Читы, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с соседями и выстрелил в их закрытую входную дверь из ружья. В этот момент за дверью стояла девятилетняя школьница, которая ждала в гости подругу. От полученных ран девочка скончалась на месте.