Отец убитой через дверь российской школьницы вспомнил последние секунды ее жизни

Отец девятилетней девочки, убитой из ружья через дверь, вспомнил последние секунды ее жизни и показал место происшествия. Видео с рассказом опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

В ролике мужчина показывает дыру от пули и разбитое зеркало на двери. Он отметил, что сосед неоднократно был у них дома и знал расположение комнат и мебели. Он предположил, что нападавший целился в сторону, где обычно он сидит на диване.

По его словам, вооруженный сосед подошел к квартире и постучался «потихонечку, как стучатся дети». «Доча думала подружка, побежала навстречу. <...> Здесь у тумбочки ее настигла смерть», — сказал родитель.

Он показал следы в стене и дробь, которой было заряжено ружье. «Все лицо, вся грудь. Раны, несопоставимые с жизнью. Когда я выбежал из комнаты, застал лужу крови. Она кричит: "Папа, меня убили!"» — добавил отец.

Когда девочка получил ранение, то забежала в комнату и упала на пол. Родитель держал истекающую кровью дочь на руках десять минут, пока ехала скорая помощь. «Я затыкал ей раны, она на руках умерла. Врачи сказали, несопоставимо с жизнью, умерла сразу», — вспомнил мужчина и начал рыдать.

17 февраля 33-летний житель Читы поссорился с соседями из-за шумного ремонта в их квартире и выстрелил в их дверь из ружья. В этот момент за дверью стояла девятилетняя школьница, которая скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, суд арестовал подозреваемого на два месяца.