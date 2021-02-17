Российскую школьницу застрелили во время ссоры соседей

В Чите во время ссоры соседей в жилом доме была застрелена девятилетняя школьница. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю Егор Марков.

По его словам, ЧП произошло днем 17 февраля в Железнодорожном районе города. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции.

По данным следствия, убийство совершил житель Читы 1988 года рождения. Он выстрелил в девочку из неустановленного огнестрельного оружия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Его планируют допросить в ближайшее время. Мотив преступления устанавливается.

Подозреваемый днем 17 февраля стал ругаться с соседями по лестничной площадке из-за шума от ремонта, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. В ходе конфликта мужчина взял ружье и выстрелил в дверь соседей, а за ней стояла девочка. Она скончалась на месте от полученного ранения.

Подозреваемый не является жильцом дома, он пришел к матери в гости и там сильно напился. Его пока не могут допросить, потому что он все еще не протрезвел.

На место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного района Читы Игорь Анисимов, сообщил «Ленте.ру» представитель краевой прокуратуры Евгений Синельников. Надзорным ведомством инициирована проверка по факту убийства школьницы.

Прокуроры намерены проверить правомерность выдачи мужчине огнестрельного оружия.