ФСБ спасла восьмилетнюю девочку от заказного убийства из-за наследства

В Туве полицейские и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки, которое ради наследства пыталась организовать 61-летняя жительница Кызыла. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным пресс-службы, сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что жительница Кызыла ради единоличного получения в наследство двух квартир, оставшихся от ее скончавшегося супруга, решила организовать убийство его восьмилетней дочери — наследницы первой очереди.

Женщина стала искать человека, готового выполнить заказ, и обещала заплатить за убийство ребенка 180 тысяч рублей. Тогда в роли исполнителя выступил сотрудник уголовного розыска МВД по Туве. Он встретился с заказчицей в ее квартире под оперативным сопровождением полицейских.

Через некоторое время заказчица лично передала «киллеру» аванс — десять тысяч рублей — и сообщила ему информацию о том, где обучается и проживает несовершеннолетняя девочка, показала ребенка, когда та стояла на автобусной остановке, а также передала орудие преступления — электрошокер, который предложила использовать при совершении убийства.

Чтобы подтвердить исполнение заказа, «киллер» представил женщине сделанную постановочную фотографию и шапку девочки. В настоящее время в отношении нее региональным управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 105 («Убийство») УК РФ. Обвиняемая заключена под стражу по решению суда.