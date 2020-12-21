Россиянин сел за заказное убийство ради чужой жены

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя Габила Асадова, заказавшего убийство ради чужой жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Суд установил, что в 2012 году Асадов решил организовать убийство соперника, чтобы беспрепятственно общаться с его женой. Он нашел двух киллеров, пообещав каждому по 100 тысяч рублей. Один из них позже передумал идти на преступление.

А его напарник 29 июля 2012 года подкараулил у дома жертву и забил до смерти бейсбольной битой. Потерпевший мужчина умер на месте преступления.

После убийства киллер встретился с Асадовым в кафе и получил 200 тысяч рублей за заказ.

Асадов вину в организации убийства не признал. Он был бизнесменом и проходил по делу об убийстве предпринимателя по заказу ресторатора Ильхама Алиева и покушении на коммерсанта из Сертолова, уточняет «Интерфакс». В 2016 году Всеволожский городской суд Ленобласти приговорил Асадова к 11 годам колонии за посредничество в этом преступлении.

С учетом первого приговора осужденный проведет в колонии строгого режима 19 лет.