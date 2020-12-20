Двух братьев задержали в России за двойное убийство 24-летней давности

Полиция Оренбургской области задержали двух братьев, которые подозреваются в двойном убийстве граждан Казахстана, совершенном 24 года назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Мужчины находились в федеральном розыске и жили по поддельным документам. «Задержания проходили в Нижегородской и Челябинской областях. В настоящее время они доставлены в Оренбург», — сказали в пресс-службе.

Трупы мужчины 1970 года рождения и его сестры 1973 года рождения были обнаружены со следами обгорания на берегу оренбургского озера Микутка в ноябре 1996 года. Другие подробности не приводятся.

Ранее 47-летний житель города Лангепас (Ханты-Мансийский округ) напился, поссорился с 74-летней матерью и зарезал ее кухонным ножом после того, как она напомнила, что в 2008 году он убил своего отца. Полтора года назад россиянин вышел на свободу после 10 лет заключения.