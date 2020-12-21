Задержан подозреваемый в убийстве известного ученого в Петербурге

В Петербурге следователи задержали подозреваемого в убийстве всемирно известного ученого Александра Каганского. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета России (СКР).

Из материалов уголовного дела следует, что 19 декабря 2020 года возле дома на улице Замшина было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к его гибели 45-летнего жителя Петербурга. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. Ему готовятся предъявить обвинение в убийстве ученого.

Ранее 21 декабря сообщалось, что Каганский в последние месяцы работал над вакциной от коронавируса. Он руководил лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета. Ученый прилетел из Великобритании в Петербург, чтобы навестить могилу родителей. Он также встретился с одноклассником, в квартире которого, как полагает следствие, между ними произошел конфликт, в результате которого ученый погиб.

В полицию позвонила женщина и рассказала, что из окна 14-го этажа выпал полураздетый мужчина. Приехавшие на вызов полицейские установили личность погибшего.

45-летний Александр Каганский был всемирно известным ученым-биологом. Занимался онкогенезом, онкологическими исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли. Он работал в университетах Петербурга, Владивостока, Вашингтона и Эдинбурга.