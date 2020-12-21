Убитый в Петербурге ученый работал над вакциной от коронавируса

В Санкт-Петербурге убитый всемирно известный ученый Александр Каганский в последние месяцы работал в Эдинбурге над вакциной от коронавируса. Об этом сообщает издание «Невские новости».

По данным журналистов, в Северную столицу Каганский прилетел из Великобритании, где работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета. Каганский прибыл в Петербург, чтобы навестить могилу родителей. Ученый также встретился с одноклассником, в квартире которого, как полагает следствие, между ними произошел конфликт, ставший причиной гибели Каганского.

20 декабря сообщалось, что в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что из окна 14 этажа выпал полураздетый мужчина. Приехавшие на вызов полицейские установили личность погибшего. На его теле нашли признаки насильственной смерти. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос об аресте подозреваемого.

45-летний Александр Каганский был всемирно известным ученым-биологом. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли. Он работал в университетах Петербурга, Владивостока, Вашингтона и Эдинбурга.