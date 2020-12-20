В Петербурге убили известного ученого

Известного ученого-биолога Александра Каганского убили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Накануне, 19 декабря, в полицию позвонила местная жительница и рассказала, что из окна 14 этажа выпал полураздетый мужчина. Приехавшие на вызов полицейские установили личность погибшего. Также на его теле нашли признаки насильственной смерти.

«Интерфакс» уточняет, что тело Каганского обнаружили во дворе 16-этажного дома на улице Замшина. По предварительным данным, незадолго до трагедии между ученым и его знакомым, в гостях у которого он находился, произошел конфликт.

Позже следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В качестве подозреваемого в совершении преступления задержан 45-летний местный житель. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

«Фонтанка» пишет, что Каганский был известным в научных кругах биологом. Он учился и работал в США, где создал лабораторию по эпигенетике. В последние годы работал в Дальневосточном федеральном университете, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли.