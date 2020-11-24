Умерла автор известного советского учебника английского языка

В Москве скончалась лингвист, автор известного советского учебника английского языка Наталья Бонк. Об этом сообщается на сайте Литературного института.

Она ушла из жизни на 97-м году. В разные годы она преподавала английский язык на курсах МИД СССР, в Академии внешней торговли РФ, а в 1993-м пришла в Литинститут.

Бонк была автором ряда учебников английского языка. В Литинституте вспомнили, как «в СССР все искали "учебник Бонка" (народ думал, что его автором был мужчина) и даже предлагали обменять его на любимый серебряный подстаканник». Всего по ее учебникам учились миллионы человек.

24 июне в США в возрасте 94 лет умер советский конструктор Анатолий Дарон. Ученый работал в НПО «Энергомаш» с 1948-го по 1998 год, где дослужился от инженера-конструктора до ведущего конструктора и начальника отдела. Среди прочего, Дарон создавал двигатели для ракет, доставивших в космос «Спутник-1» и Юрия Гагарина.