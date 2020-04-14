В больнице в Коммунарке умер специалист по Большому адронному коллайдеру

В больнице в Коммунарке умер 39-летний ученый института ядерных исследований РАН, специалист по Большому адронному коллайдеру Данила Тлисов. Об этом сообщает Telegram-канал МК во вторник, 14 апреля.
По данным газеты, ученый 21 марта вернулся из Франции. 4 апреля его самочувствие ухудшилось, он был доставлен в медучреждение. Тест на коронавирус дал положительный результат. Позже врачи диагностировали пневмонию.
Тлисов работал в лаборатории моделирования физических процессов. В 2016 году он стал лауреатом премии эксперимента CMS за большой вклад в исследование радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения.
Ранее во вторник сообщалось, что в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. У всех была диагностирована двусторонняя пневмония, анализ дал положительный результат на коронавирусную инфекцию.
Общее число умерших пациентов с коронавирусом в России с начала пандемии увеличилось до 170. Всего в стране зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения