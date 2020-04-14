В больнице в Коммунарке умер специалист по Большому адронному коллайдеру

В больнице в Коммунарке умер 39-летний ученый института ядерных исследований РАН, специалист по Большому адронному коллайдеру Данила Тлисов. Об этом сообщает Telegram-канал МК во вторник, 14 апреля.

По данным газеты, ученый 21 марта вернулся из Франции. 4 апреля его самочувствие ухудшилось, он был доставлен в медучреждение. Тест на коронавирус дал положительный результат. Позже врачи диагностировали пневмонию.

Тлисов работал в лаборатории моделирования физических процессов. В 2016 году он стал лауреатом премии эксперимента CMS за большой вклад в исследование радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения.

Ранее во вторник сообщалось, что в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. У всех была диагностирована двусторонняя пневмония, анализ дал положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом в России с начала пандемии увеличилось до 170. Всего в стране зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения.

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