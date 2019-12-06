Выпивший «Крота» известный российский математик скончался

Известный российский математик Олег Ивашев-Мусатов, который выпил средство для прочистки труб «Крот», скончался на 92 году жизни, сообщается на сайте Механико-математического факультета

МГУ имени Ломоносова.

В сообщении отмечается, что ученый умер еще во вторник, 3 декабря. Ранее об этом не было известно.

Прощание с ним пройдет 10 декабря на Хованском кладбище. Его тело кремируют.

Новость о госпитализации Ивашева-Мусатова появилась вечером в пятницу, 15 ноября. Предположительно, он случайно выпил средство для труб, в силу возраста перепутав бутылки в ванной комнате. Математик находился в реанимации токсикологического отделения в тяжелом состоянии. Другие подробности не уточнялись.

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