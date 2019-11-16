Врачи рассказали о состоянии выпившего «Крот» математика

Состояние здоровья российского математика Олега Ивашева-Мусатова, который выпил средство для прочистки труб, оценивается как тяжелое. В настоящее время он находится в реанимации. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сотрудника справочной службы НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Температура 37,4 была вчера вечером. Сегодня утром 36,5», — рассказал собеседник издания. Других подробностей он не привел, о характере полученных от употребления химиката травм также не сообщается.

О том, что Ивашев-Мусатов выпил «Крот», стало известно вечером в пятницу, 15 ноября. Предположительно, заслуженный преподаватель Московского университета перепутал бутылки, стоявшие в ванной комнате.

Летом этого года продюсер Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали с острым отравлением. Мужчина получил сильный ожог пищевода, несколько дней пробыл в коме.

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