Алибасова предостерегли от чистящего средства в упаковке из-под майонеза

Пользователь развлекательного сайта Pikabu под ником Mephistofil опубликовал фотографию чистящего средства, внешне похожего на упаковку майонеза. Он также вспомнил о случае с продюсером Бари Алибасовым, который отравился средством для чистки труб «Крот», приняв его за бутылку с напитком.

Свою публикацию автор озаглавил: «Бари Каримович, ваш выход!» Чистящий крем с микрокристаллами является предметом бытовой химии, однако визуально похож на упаковку майонеза, в том числе из-за крышки и желто-зеленого сочетания цветов. «Иногда чувствуется, что в оливье не хватает микрокристаллов», — написал один из юзеров в комментариях.

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Вице-президент по корпоративным отношениям производителя средства, компании Unilever Ирина Бахтина заявила радиостанции «Говорит Москва», что они поменяют дизайн упаковки и обновленный вариант появится на прилавках к концу 2019 года.

«Мы порекомендовали бренду усилить надпись, чтобы было понятно, что это именно чистящий крем, а не какой-то другой. Они с этим согласились, это уже в работе», — отметила она. Бахтина уточнила, что вся новая продукция взамен выпущенной будет поступать с уточненной маркировкой.

По ее словам, в Unilever всегда очень строго следят за подобными случаями, которые происходят с их брендами, судя по публикациям в СМИ, раз в десять лет. «Хотя сама ситуация с Бари Алибасовым была обыграна несколько раз, и мы так и не поняли, честно говоря, имел место там этот инцидент или нет», — добавила представитель компании.

Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали с острым отравлением. Продюсер получил сильный ожог пищевода, несколько дней пролежал в коме.

Позднее он восстановился и начал давать интервью на телевидении и принимать участие в ток-шоу. В связи с этим в отравление поверили не все. Скептики отмечают, что ставший частым гостем на телеэфирах продюсер говорит уверенно, разборчиво и не похож на человека, который получил ожог пищевода и пережил кому.

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