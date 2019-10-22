Российская пенсионерка наелась капсул для стирки вместо конфет

В Омске пенсионерка перепутала капсулы для стирки с конфетами и отравилась. Об этом сообщило издание «СуперОмск» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации издания, инцидент произошел 20 октября. 85-летнюю омичку госпитализировали с диагнозом «токсическое отравление».

Омские правоохранительные органы начали проверку.

В июне житель деревни Жуковка Одинцовского района Подмосковья случайно выпил средство для прочистки труб «Крот» и попал в реанимацию. Подходя к дому, мужчина достал из пакета яркую оранжевую бутылку и не глядя глотнул из нее, думая, что это лимонад.

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.

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