Российская пенсионерка наелась капсул для стирки вместо конфет

В Омске пенсионерка перепутала капсулы для стирки с конфетами и отравилась. Об этом сообщило издание «СуперОмск» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По информации издания, инцидент произошел 20 октября. 85-летнюю омичку госпитализировали с диагнозом «токсическое отравление».
Омские правоохранительные органы начали проверку.
В июне житель деревни Жуковка Одинцовского района Подмосковья случайно выпил средство для прочистки труб «Крот» и попал в реанимацию. Подходя к дому, мужчина достал из пакета яркую оранжевую бутылку и не глядя глотнул из нее, думая, что это лимонад.
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.