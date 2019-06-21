Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

Житель деревни Жуковка Одинцовского района Подмосковья случайно выпил средство для прочистки труб «Крот» и попал в реанимацию. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 16 июня. 66-летний Алексей Е. возвращался домой из магазина, где купил в том числе лимонад и «Крота», рассказала жена пострадавшего Анна. Подходя к дому, мужчина достал из пакета яркую оранжевую бутылку и не глядя глотнул из нее, думая, что это лимонад.

«Забежал домой весь в поту, сказал, что теряет сознание, попросил срочно вызвать скорую», — сказала женщина.

Мужчину экстренно доставили в реанимацию. Его состояние тяжелое, но стабильное, рассказал газете источник в министерстве здравоохранения района. Если состояние пациента не ухудшится в течение суток, 22 июня его могут перевести из реанимации в отделение хирургии.

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Семья Алибасова намерена подать в суд на производителя средства.

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