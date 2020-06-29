Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина

В США скончался советский конструктор Анатолий Дарон. Ученому было 94 года, сообщает пресс-служба НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко.

Анатолий Дарон умер 24 июня, причиной смерти стало обострение сердечно-почечной недостаточности. Ученый работал в НПО «Энергомаш» с 1948 по 1998 годы, где дослужился от инженера-конструктора до ведущего конструктора и начальника отдела.

В частности, Дарон создавал двигатели для ракет, доставивших в космос «Спутник-1» и Юрия Гагарина. По информации НПО, ученый возглавлял разработку ЖРД РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7, ЖРД РД-270 для РН УР-700.

Дарон является кавалером ордена Трудового Красного Знамени, ордена Ленина, заслуженным конструктором РСФСР, доктором технических наук и профессором. С 1998 года Анатолий Дарон жил в США со своей семьей.

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