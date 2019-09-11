Умер запустивший Гагарина в космос академик

Академик РАН Тимур Энеев, автор трудов в области космонавтики, скончался на 95-м году жизни 8 сентября. Его расчеты использовались при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина. Об этом сообщает РИА Новости.

В 1950-х годах Энеев занимался проблемой управления ориентацией многоступенчатой ракеты, что стало полезным для запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ученый разрабатывал методы изменения орбиты спутника при полете в верхних слоях атмосферы. Он показал, что перегрузки и высокая температура при баллистическом спуске космического аппарата не угрожают жизни космонавта. Это было учтено при запуске первого человека в космос.

Энеев также разработал схему разгона межпланетных аппаратов, при котором они временно становятся искусственными спутниками Земли. Ученый занимался и фундаментальными исследованиями, в том числе изучал возникновение крупномасштабных структур Вселенной, включая галактики, из облаков частиц. Другой областью научных интересов было прогнозирование образования структур биологических макромолекул. В 2007 году Энеев выступал за преподавание религии в школах и признание научных степеней по богословию.

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