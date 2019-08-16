Умер нобелевский лауреат и защитник ЛСД Кэри Муллис

Американский биохимик Кэри Муллис, лауреат Нобелевской премии по химии 1993 года за разработку метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), умер в Калифорнии в возрасте 74 лет. Об этом пишет Los Angeles Times.

По словам жены ученого Нэнси Косгроув Муллис, он скончался 7 августа от сердечной и респираторной недостаточности, развившейся после тяжелой пневмонии.

ПЦР — метод молекулярной биологии, широко использующийся в биологической и медицинской практике. Он позволяет клонировать молекулы ДНК, а также производить множество других манипуляций с нуклеиновыми кислотами (введение мутаций, сращивание фрагментов ДНК). С помощью ПЦР врачи, среди прочего, выявляют наследственные или инфекционные заболевания.

Муллис запомнился миру не только своим изобретением, но и неоднозначными взглядами на ряд явлений. В частности, он усомнился в связи между ВИЧ и СПИДом, выступал в защиту наркотика ЛСД, критиковал сторонников теории об изменении климата, а также верил в астрологию.

13 апреля ушел из жизни американский ученый, нейробиолог, лауреат Нобелевской премии медицине Пол Грингард. Доктор вместе с коллегами исследовал, как клетки мозга передают сигналы о движении, воспоминаниях и психических состояниях. Их открытия позволили по-новому взглянуть на расстройства, связанные с ошибками клеточной коммуникации, например болезнь Паркинсона, шизофрению, биполярное расстройство и наркоманию.

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