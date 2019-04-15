Умер нейробиолог и лауреат Нобелевки Пол Грингард

Американский ученый, нейробиолог, лауреат Нобелевской премии медицине Пол Грингард умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times.

Он скончался в субботу, 13 апреля. Его смерть подтвердили в Университете Рокфеллера, где он работал с 1983 года.

Грингард получил Нобелевку по физиологии или медицине в 2000 году совместно с Эриком Канделом и Арвидом Карлссоном. Награду вручили с формулировкой «За открытия, связанные с передачей сигналов в нервной системе».

Доктор вместе с коллегами исследовал, как клетки мозга передают сигналы о движении, воспоминаниях и психических состояниях. Их открытия позволили по-новому взглянуть на расстройства, связанные с ошибками клеточной коммуникации, например, болезнь Паркинсона, шизофрению, биполярное расстройство и наркоманию.

Грингард также описывал, как клетки реагируют на дофамин — нейромедиатор, отвечающий за чувство удовлетворения.

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