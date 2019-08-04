Умер академик Николай Кардашев

Директор астрокосмического центра Физического института имени Лебедева, академик РАН Николай Кардашев скончался на 88-м году жизни в субботу, 3 августа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев.

Он уточнил, что прощание с академиком пройдет на следующей неделе в здании учебного заведения, передает РИА Новости.

Советский и российский ученый Николай Кардашев окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова, был специалистом в области экспериментальной и теоретической астрофизики и радиоастрономии и был сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга.

В 1964 году он разработал шкалу уровня развития цивилизаций, разделив их стадии по уровню потребления энергии: первый — использование планетарной энергии, второй — сбор энергии своего светила, третий — потребление энергии галактики.

Кроме того, еще до открытия пульсаров — быстровращающихся звезд — предсказал их существование.