Умер советский космонавт Валерий Быковский

Скончался летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский. Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов.
Быковскому было 84 года. Прощание с летчиком пройдет в полдень 29 марта в Доме космонавтов Звездного городка.
Быковский входил в первый отряд советских космонавтов. Он трижды летал в космос — в 1963-м, 1976-м и 1978 годах. Общая продолжительность его полетов составила более 20 суток. Быковский возглавлял группу космонавтов, которых готовили для полета и высадки на Луну, однако программу отменили после успешной миссии американцев на «Аполлоне-11» в июле 1969 года.
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