Умер академик Сергей Федотов

Умер академик Российской академии наук (РАН), вулканолог и сейсмолог Сергей Федотов. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

Федотов скончался после тяжелой болезни в ночь на 20 августа в Москве. Ему было 88 лет. Похороны академика пройдут 23 августа.

Ученый возглавлял Институт вулканологии ДВО РАН 33 года — с 1971-го по 2004-й. В 1978 году Федотов организовал издание академического журнала «Вулканология и сейсмология» и был его главным редактором до последних дней.

Сергей Федотов руководил сейсмическим районированием Камчатки и остановил строительство атомной электростанции возле Петропавловска-Камчатского. Он создал метод долгосрочного прогноза землетрясений, а также изучал связь сейсмичности со строением, тектоникой и вулканизмом в районе Курило-Камчатской дуги.

Академик был награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета.

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