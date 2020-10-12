Российские полицейские предотвратили заказное убийство

На Камчатке сотрудники уголовного розыска и центра по противодействию экстремизму предотвратили заказное убийство 53-летней женщины. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, 56-летняя уроженка Узбекистана, являющаяся индивидуальным предпринимателем, обратилась к знакомому, предложив ему расправиться с ее подругой за 100 тысяч рублей. Заказчица тут же передала киллеру 45 тысяч рублей аванса, пообещав выплатить оставшуюся сумму после устранения приятельницы.

Мужчина взял деньги и пообещал выполнить работу, а сам обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие действия проходили уже под контролем оперативников. Полицейские уговорили потенциальную жертву принять участие в инсценировке расправы и сделали ряд постановочных фотографий якобы убитой женщины.

Позже под контролем сотрудников правоохранительных органов псевдокиллер встретился с заказчицей в ее квартире и предъявил снимки жертвы. Та поверила в реальность случившегося и пообещала, что выплатит оставшиеся деньги на следующий день, потребовав, чтобы мужчина как можно быстрее покинул город. Вскоре после этого ее задержали.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Приготовление к организации убийства по найму»). Подозреваемую задержали и допросили. В ходе допроса она отрицала свою причастность к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.