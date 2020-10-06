Осужденный киллер из группировки «Хади Такташ» признался в новом убийстве

В Татарстане 52-летнему киллеру из организованного преступного сообщества (ОПС) «Хади Такташ» предъявили новые обвинение — в покушении на заказное убийство. Об этом во вторник, 6 октября, «Ленте.ру» рассказал старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев.

Отбывающий пожизненное наказание преступник признался, что в ноябре 1999 года участник группировки «Тукаевские» предложил ему за 10 тысяч долларов убить директора культурно-спортивного комплекса «УНИКС». Как установили следователи, мотивом преступления был отказ руководителя делиться прибылью с бандитами. Обвиняемый согласился и взял в сообщники еще одного участника ОПС «Хади Такташ».

В ночь на 4 ноября 1999 года киллеры подкараулили мужчину у спорткомплекса, дождались, пока он сядет в автомобиль и расстреляли. Потерпевшему удалось выжить.

Обвиняемый полностью признал вину. В ближайшее время его дело направят в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении заказчика, который до сих пор не установлен, выделено в отдельное производство. Преследование соучастника преступления прекращено в связи с его смертью.