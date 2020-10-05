Россияне захотели возродить ОПГ «Локомотив»

В Кургане группа молодых людей захотела получить дань с владельца кальянной, представившись членами организованной преступной группировки (ОПГ) «Локомотив». Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает URA.RU со ссылкой на информированный источник.

По его словам, россияне пытались возродить традиции 90-х, в агрессивной форме потребовав от бизнесменов плату за «крышевание». Предприниматели попросили время на то, чтобы обдумать предложение, а сами обратились к местному криминалитету. Выяснив, что молодые люди никакого отношения к «Локомотиву» из 2000-х не имеют, они пригласили группу подражателей на встречу с реальными участниками ОПГ. «В итоге их самих за этот произвол поставили на деньги», — рассказал собеседник агентства.

ОПГ «Локомотив» действовала в Курганской области с 2004 по 2015 годы. Бандиты занимались вымогательством и убийствами.

В январе этого года сообщалось, что Берлин признал «русскую мафию» лидером преступного мира. Большинство преступлений в Германии совершается иностранцами, преимущественно, из стран бывшего СССР. Отмечалось, что они имеют связи в различных сферах, которые оказываются полезными в нелегальной деятельности — от краж со взломом до отмывания нелегальных доходов и умения раздобыть огнестрельное оружие. Также выходцы с постсоветского пространства участвовали в боевых действиях, и этот опыт помогает им в случаях конфликтов с другими группировками за сферы влияния. Их также выделяет особая жестокость.