Убившие скульптора по заказу авторитета Танкиста россияне пошли под суд

В Ленинградской области под суд отправили трех россиян, обвиняемых в заказном убийстве скульптора Михаила Долгополова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 16 апреля 2019 года один из обвиняемых обманом вывез Долгополова на автомобиле в арендованный коттедж в деревне Вайя. Там жертву поджидали двое сообщников киллера. Мужчину убили выстрелом в голову, а его тело закопали в лесу. За это преступникам заплатили 500 тысяч рублей.

Как уточняет «Фонтанка», заказал убийство бизнесмен Юрий Бирюченко, известный как Танкист, из-за многочисленных долгов Долгополова. Авторитету заочно предъявлено обвинение, он находится в международном розыске.

Танкист был неоднократно судим за убийства: в 80-х годах, будучи курсантом танкового училища, он наехал на солдата-срочника, с которым поссорился накануне. В начале 90-х капитан Бирюченко в столовой воинской части выстрелил в затылок солдату, который ему дерзил. Убийцу признали невменяемым и отправили в психбольницу.

В 1994 году Бирюченко выписали из медучреждения, и он стал участником банды криминального авторитета Акулы. В 1999 году Танкист был объявлен в розыск за похищения и убийства, в 2002 году его поймали в Праге и этапировали в Петербург. В 2008 году он вышел из мест лишения свободы.