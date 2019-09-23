Авторитета Танкиста заподозрили в казни модного российского скульптора

Следователи раскрыли убийство 47-летнего петербургского ресторатора и скульптора Михаила Долгополова, который пропал весной. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

По данным издания, 18 апреля мужчина вышел из своей сырной лавки на улице Белинского, сел в автомобиль Ford и исчез. На следующий день по локации его сотового телефона оперативники уголовного розыска прибыли в деревню Вайя, где в одном из коттеджей было найдено окровавленное постельное белье, а в стене обнаружена пуля от пистолета ТТ. Выяснилось, что дом был арендован по паспорту несуществующего человека, а госномер Ford был поддельным.

Долгополов занимался скульптурой, участвовал в арт-выставках и дизайнерских проектах, вел ресторанный бизнес, был заметным в Петербурге светским персонажем. В последнее время мужчина постоянно занимал деньги. Именно из-за долгов, как полагают следователи, его убили.

Заказчиком преступления считается 55-летний бизнесмен Юрий Бирюченко, известный по прозвищу Танкист. Он был неоднократно судим за убийства: в 80-х годах танк под управлением курсанта танкового училища Бирюченко наехал на солдата-срочника, с которым он поссорился накануне. В начале 90-х капитан Бирюченко в столовой воинской части выстрелил солдату, который ему дерзил, в затылок. Убийцу признали невменяемым и отправили в психбольницу.

В 1994 году Бирюченко выписали из медучреждения, и он стал участником банды криминального авторитета Акулы. В 1999 году Танкист был объявлен в розыск за похищения и убийства, в 2002 году его поймали в Праге и этапировали в Петербург. В 2008 году Бирюченко вышел из мест лишения свободы.

Ранним утром 23 сентября оперативники управления уголовного розыска провели обыски в трех загородных дома во Всеволожске, принадлежащих заказчику преступления, и офисе коммерческой фирмы в Петербурге, уточняет издание 47news. Бирюченко успел скрыться до обысков. По предварительным данным, он уехал на Украину, где у него имеется гражданство.

По версии следствия, он заплатил убийцам скульптора 50 тысяч долларов. Троих исполнителей преступления и их сообщника — водителя — арестовали в конце августа. Они хитростью вывезли Долгополова, а в коттедже сразу застрелили. «Фактически это была казнь», — сказал один из следователей.

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