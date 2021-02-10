Глава секты избежала ответственности за истязания и «изгнание демонов» из детей

В Свердловской области глава религиозной секты избежала наказания за истязание и «изгнание демонов» из детей. Суд направил ее на принудительное лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Установлено, что 51-летняя жительница Уфы создала религиозное объединение, оправдывающее жестокие телесные наказания детей за малейшие провинности. От своих адептов женщина требовала абсолютного подчинения и просила называть себя апостолом.

Под влиянием подсудимой в ноябре 2019 года один из участников секты убил своего девятилетнего сына. Тело мальчика, закопанное в неглубокой могиле на территории лесопарка, полицейские нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга. Мальчика били плетками, изгоняя бесов, а рот ребенку заткнули кляпом — считается, что именно это и стало причиной смерти. Позднее СКР заявил, что убийство произошло на почве личной неприязни со стороны отца ребенка.

Мужчину также освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, подсудимая — Земфира Гайнуллина, руководившая сектой «Ученики Христа». В объединение входили несколько семей. Организация периодически меняла местоположение, что помогало женщине избегать внимания со стороны правоохранительных органов. Гайнуллину задержали в декабре 2019 года.