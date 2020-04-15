Сотрудники ФСБ нашли в России сатанистов

В Краснодаре сотрудники ФСБ нашли последователей международной сатанинской организации Legion Ave Satan. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело о распространении экстремистских материалов. Задержанным предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремизму, в том числе через интернет. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Во время обысков у сатанистов изъята литература и реквизиты для проведения обрядов.

В ноябре прошлого года в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, наспех закопанное на территории парка. Позже выяснилось, что ребенок стал жертвой секты «Ученики Христа», лидером которой была Земфира Гайнуллина.

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