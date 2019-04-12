Сжегшего уникальную церковь подростка-сатаниста отправили на лечение

Подросток, обвиняемый в поджоге Успенской церкви в Карелии, помещен в спецучреждение для оказания медицинской помощи. Об этом в пятницу, 12 апреля, уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев сообщил РИА Новости.

По его словам, предварительно подросток прошел судебно-медицинскую экспертизу в институте имени Сербского в Москве, по итогом которой было решено, что он нуждается в наблюдении. Какого именно характера будет оказана помощь, Сараев не уточнил.

В карельском управлении Следственного комитета отметили, что следствие в отношении обвиняемого продолжается.

Пожар в церкви Успения Пресвятой Богородицы произошел 10 августа 2018 года. К моменту прибытия на место происшествия пожарных здание практически догорало. В поджоге заподозрили 15-летнего школьника. По словам обвиняемого, он причислял себя к сатанистам, уточнив, что «церковь ему просто не понравилась».

Построенная в 1774 году церковь Успения Пресвятой Богородицы — объект культурного наследия федерального значения. Это выдающийся памятник народного деревянного зодчества конца ХVIII века и одна из главных достопримечательностей региона. Ее высота 42 метра, она считалась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

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