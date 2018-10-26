В американской школе поймали каннибалов-сатанистов

Школьницы из американского города Бартау (штат Флорида) задумали убить два десятка учеников, а затем выпить их кровь, но были пойманы. Об этом сообщили в полиции, передает The Independent.

Две девочки 11 и 12 лет решили пойти на преступление, чтобы быть ближе к Сатане. Они собирались нападать на маленьких и слабых учеников в туалетах, затем есть их плоть и пить кровь.

В правоохранительных органах сообщили, что школьницы намеревались точно убить одного человека, но надеялись в итоге расправиться с 15 или 25 учениками. «Все эти убийства связывались с надеждой, что они станут жуткими грешницами, и это гарантирует им, что, покончив с собой, они отправятся в ад и будут с Сатаной», — пояснили в полиции. Отмечается, что все это они придумали после того, как насмотрелись фильмов ужасов в выходные дни.

План девочек раскрылся после того, как они пропустили занятия. На подозрительное поведение обратила внимание администрация учебного заведения. Их начали искать и в результате обнаружили в школе с четырьмя ножами, резаком для пиццы и заточкой для этих ножей.

Подростков арестовали, а затем поместили в центр для несовершеннолетних. В результате произошедшего никто не пострадал. Отмечается, что прокурорам предстоит решить, будут ли им предъявлять обвинения как несовершеннолетним или как взрослым.

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