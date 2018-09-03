Израильтяне защитят американских школьников от расстрелов

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Израильская компания Masada Armour создала бронерюкзак из-за участившихся новостей о стрельбе в американских школах. Он пользуется большим спросом у родителей школьников из США, пишет The Independent.

Бронежилет, защищающий переднюю часть тела, вытаскивается из рюкзака одним движением. Когда в нем нет нужды, рюкзак неотличим от любого другого. Броня останавливает любые пистолетные пули и может быть усилена дополнительными баллистическими пластинами. С ними рюкзак выдерживает даже выстрелы из автомата Калашникова.

Один рюкзак обойдется покупателям примерно в 700 долларов. Продажи идут успешно: за два месяца с момента выхода на рынок Masada Armour продала сотни единиц товара и планирует увеличить производство до 500 рюкзаков в неделю.

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С началом учебного года количество заказов увеличилось: обеспокоенные родители все чаще думают о средстве защиты для своих детей. Так как рюкзак весит пять килограммов, он подходит только для подростков. Но, по словам исполнительного директора компании, специалисты занимаются разработкой более легкой версии для учеников начальной школы.

Компания Masada Armour поставляет защитное снаряжение МВД и полиции Израиля, а также охранным организациям по всему миру.

Только за этот год в школах США произошло два массовых расстрела: в первом, в штате Флорида, погибли 17 человек. В Техасе жертвами стрельбы стали восемь учеников и двое учителей.

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