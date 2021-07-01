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Россиянин закрыл собой собачку от бойцовских псов и попал на видео

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В России хозяин закрыл собой собачку, чтобы спасти от нападения бойцовских псов. Ранения получили и хозяин, и питомец. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале «LIFE SHOT».

Видео, снятое очевидцем в Санкт-Петербурге, попало в интернет и распространилось по сети. На ролике видно, как хозяин лежит на земле, закрывая телом своего питомца. В этот момент другой мужчина оттаскивает от пострадавшего двух стаффов.

Автор видео рассказал, что эти собаки уже несколько лет нападают на людей и других псов. Несколько раз на владельца уже поступали жалобы в полицию, однако животные до сих пор продолжают гулять без поводков и намордников.

Ранее российского чиновника обвинили в смертельном нападении бродячих собак на ребенка, которого нашли загрызенным ранее в Башкирии.

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