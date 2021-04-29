Российских чиновников обвинили в нападении бездомных собак на детей

Прокуратура в городе Бирске республики Башкортостан обвинила местных чиновников в том, что из-за стаи бездомных собак четверо школьников оказались на дереве, сообщается на сайте госоргана.

Местная прокуратура провела проверку по информации о нападении собак на второклассников и предписала главе муниципалитета заняться отловом бездомных животных. Прокурор также потребовал наказать виновного в этом чиновника администрации — привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Известно, что собак, загнавших на дерево детей, отловили. Их и еще нескольких других животных (всего около 18) доставили в приют временного содержания для стерилизации, биркования и прививания.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как днем 28 апреля четыре школьника, испугавшись бездомных собак, забрались на дерево. Спуститься им помог проходящий мимо учитель, который отогнал животных.